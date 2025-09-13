Экс-боец UFC Ромеро одержал досрочную победу в дебютном поединке в кулачных боях

Серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывший претендент на титул UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро одержал досрочную победу на турнире BKFC в поединке с американцем Тео Доукасом.

Поединок с Доукасом завершился во втором раунде за 1:56, когда Йоэль смог довести несколько ударов в голову, из-за чего американец упал на ринг, а рефери остановил бой.

Напомним, в последнем поединке по правилам ММА, который состоялся 24 февраля на турнире PFL vs Bellator, Йоэль Ромеро единогласным решением судей победил бразильца Тиаго Сантоса. Солдат бога имеет в своём рекорде в ММА 16 побед и семь поражений.