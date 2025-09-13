Хабиб Нурмагомедов: Усман Нурмагомедов лучше Илии Топурии

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался об уровне своего двоюродного брата, чемпиона PFL в категории до 70 кг Усмана Нурмагомедова, сравнив его с чемпионом UFC в лёгком весе Илией Топурией.

«Усман и Илия должны подраться, чтобы ответить на интересующий фанатов вопрос о том, кто лучше. Люди могут говорить всё что угодно – называть лучшим Илию или Усмана. Но, на мой взгляд, если и проводить сравнение между ними, то Усман как более развитый, более разносторонний лучше, чем Топурия», — сказал Хабиб в интервью PFL.

Свой следующий поединок Усман проведёт 3 октября с ирландцем Полом Хьюзом.