Бокс/ММА

Крис Юбэнк-младший раскрыл, кого считает фаворитом в бою Канело — Кроуфорд

Крис Юбэнк-младший раскрыл, кого считает фаворитом в бою Канело — Кроуфорд
Британский боксёр Крис Юбэнк-младший поделился мнением о том, кто может одержать победу в поединке между Саулем «Канело» Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
14 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Теренс Кроуфорд

«Канело или Кроуфорд? Думаю, Альварес будет слишком силён, но такого техничного бойца, как Кроуфорд, никогда нельзя сбрасывать со счетов. Кого выберете вы?» — написал Юбэнк на своей странице в социальной сети.

Бой Альвареса и Кроуфорда пройдёт в ночь с 13 на 14 сентября на турнире в Лас-Вегасе. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

