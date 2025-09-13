Крис Юбэнк-младший раскрыл, кого считает фаворитом в бою Канело — Кроуфорд

Британский боксёр Крис Юбэнк-младший поделился мнением о том, кто может одержать победу в поединке между Саулем «Канело» Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

«Канело или Кроуфорд? Думаю, Альварес будет слишком силён, но такого техничного бойца, как Кроуфорд, никогда нельзя сбрасывать со счетов. Кого выберете вы?» — написал Юбэнк на своей странице в социальной сети.

Бой Альвареса и Кроуфорда пройдёт в ночь с 13 на 14 сентября на турнире в Лас-Вегасе. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.