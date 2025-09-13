Всеволод Шумков выступит на международной матчевой встрече по боксу в Санкт-Петербурге

20-21 сентября в Санкт-Петербурге пройдёт международная матчевая встреча по боксу «Россия с Миром». В соревнованиях примут участие студенты-боксёры из России и зарубежья. Среди участников российский спортсмен Всеволод Шумков, который выйдет на ринг в весовой категории 60 кг.

Матчевая встреча «Россия с Миром» объединяет сильнейших студентов-боксёров. В соревнованиях примут участие спортсмены в шести весовых категориях: от 60 кг до свыше 92 кг. Помимо Шумкова, в ринге встретятся спортсмены из Армении, Молдавии, Узбекистана, Беларуси и Румынии. Турнир пройдёт на спортивной арене Санкт-Петербурга в течение двух дней.