Александр Усик поделился прогнозом на бой Канело Альварес — Теренс Кроуфорд

Абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик рассказал о предстоящем поединке между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Усик оценил навыки обоих боксёров и поделился своим мнением о ходе боя.

«Кроуфорд обладает большим разнообразием движений, он умеет работать с обеих сторон, а Канело — сильный ударник. Кроуфорд умный боксёр, он умеет менять позиции, если что-то идёт не так. Он маленький и может работать с обеих сторон, и это его отличает. На мой взгляд, бой будет равным, и решение, вероятно, примут по итогам 12 раундов», — приводит слова Усика Ring Magazine.

Бой Альвареса и Кроуфорда пройдёт в ночь с 13 на 14 сентября на турнире в Лас-Вегасе. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.