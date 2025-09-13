Скидки
Александр Усик поделился прогнозом на бой Канело Альварес — Теренс Кроуфорд

Александр Усик поделился прогнозом на бой Канело Альварес — Теренс Кроуфорд
Аудио-версия:
Комментарии

Абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик рассказал о предстоящем поединке между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Усик оценил навыки обоих боксёров и поделился своим мнением о ходе боя.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
14 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Теренс Кроуфорд

«Кроуфорд обладает большим разнообразием движений, он умеет работать с обеих сторон, а Канело — сильный ударник. Кроуфорд умный боксёр, он умеет менять позиции, если что-то идёт не так. Он маленький и может работать с обеих сторон, и это его отличает. На мой взгляд, бой будет равным, и решение, вероятно, примут по итогам 12 раундов», — приводит слова Усика Ring Magazine.

Бой Альвареса и Кроуфорда пройдёт в ночь с 13 на 14 сентября на турнире в Лас-Вегасе. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

