Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт назвал самые громкие бои в истории бокса

Дана Уайт назвал самые громкие бои в истории бокса
Комментарии

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт назвал самые громкие бои в истории бокса, поставив в топ-3 поединок между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
14 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Теренс Кроуфорд

«Три самых громких боя в истории бокса: Пакьяо — Мейвезер, Макгрегор — Мейвезер, а теперь Кроуфорд против Канело. Я пропустил два из трёх самых громких боёв в истории бокса. Запомните этот поединок, ребята», — сказал Уайт в эфире The Jim Rome Show.

Бой Альвареса и Кроуфорда пройдёт в ночь с 13 на 14 сентября на турнире в Лас-Вегасе. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

Материалы по теме
Канело — Кроуфорд: Альварес ставит на кон всё. Справится с любимчиком Турки? LIVE
Live
Канело — Кроуфорд: Альварес ставит на кон всё. Справится с любимчиком Турки? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android