Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт назвал самые громкие бои в истории бокса, поставив в топ-3 поединок между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

«Три самых громких боя в истории бокса: Пакьяо — Мейвезер, Макгрегор — Мейвезер, а теперь Кроуфорд против Канело. Я пропустил два из трёх самых громких боёв в истории бокса. Запомните этот поединок, ребята», — сказал Уайт в эфире The Jim Rome Show.

Бой Альвареса и Кроуфорда пройдёт в ночь с 13 на 14 сентября на турнире в Лас-Вегасе. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.