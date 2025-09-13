Скидки
Магомед Бибулатов назвал главные бои ACA 194 в Дубае

Магомед Бибулатов назвал главные бои ACA 194 в Дубае
Президент АСА и бывший боец UFC Магомед Бибулатов назвал главные бои промоушена на турнире АСА 194 в Дубае.

«Американец Тони Джонсон проведет бой против иранца Амира Алиакбари в главном бою ACA 194 в Дубае. Соглавным поединком станет противостояние россиянина Али Багова и бразильца Дави Рамоса», — приводит слова Бибулатова пресс-служба промоушена.

АСА 194 состоится 23 октября. В предварительной части турнира состоится бой Жакшилыка Мырзабекова и Абдулвахаба Магомадова, а также противостояние Анатолия Бойко и Куата Хамитова, которое должно было пройти в Казахстане, но было перенесено из-за травмы Хамитова.

