Макгрегор заявил, что Маск предложил ему финансовую помощь в президентской гонке Ирландии

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор рассказал о желании 54-летнего американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска дать ему деньги для президентской гонки в Ирландии.

«Илон — настоящий супергерой. Он уделил мне много времени и пообещал свою поддержку. Вы знаете, он даже предложил финансовую помощь, но я сказал, что мне это не надо. Я здесь не ради денег. Но он — заслуга человечества. Я это очень ценю», — приводит слова Макгрегора журналист Адам Глин в социальной сети Х.

Выборы президента Ирландии состоятся 24 октября 2025 года.