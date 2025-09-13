«Должно произойти чудо, чтобы он победил». Майк Тайсон — о поединке Канело — Кроуфорд

59-летний член международного Зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон высказался насчёт предстоящего поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе между соотечественником Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, более известным как Канело. Их встреча состоится 14 сентября в Лас-Вегасе.

«О, это будет интересно, потому что я хотел бы увидеть, как Кроуфорд это сделает. Но на бумаге у него ноль шансов. Должно произойти какое-то чудо, чтобы он победил Канело. Альварес быстрый, я не знаю… Канело всё ещё в форме, он не вышел из своего пика, он всё ещё хорош. Хотя не хотел бы, чтобы Теренс проигрывал», — приводит слова Тайсона портал RingSide24.