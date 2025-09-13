Скидки
«Это бой века». Деонтей Уайлдер ответил, кто победит в бою Канело — Кроуфорд

39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер ответил, кто победит в предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе между соотечественником Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, более известным как Канело. Их встреча состоится 14 сентября в Лас-Вегасе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
14 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Теренс Кроуфорд

«Сауль и Теренс выглядят хорошо. Это будет отличный бой. Один из тех, где победу одержат фанаты. Это очень грандиозное событие. Два великих бойца. Я бы назвал это событие боем века. Эта встреча определённо может закончиться нокаутом. Смотря этот поединок, вы не можете моргать.

Я буду верен своему сердцу и выберу победителем Кроуфорда. Мне нравится его образ жизни. Нечасто слышно о том, что он замешан в каких-то скандалах и прочем. У него образ жизни бойца. Он готов к бою.

Канело, безусловно, отличный боец, но, думаю, Кроуфорд покажет ему другой стиль боя, умение драться как в левше, так и в правше», — приводит слова Уайлдера портал SecondsOut.

