Канело Альварес — Теренс Кроуфорд: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Завтра, 14 сентября, на арене «Эллиджент Стэдиум» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе (76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом, более известным как Канело, и американцем Теренсом Кроуфордом.

Ориентировочно бой начнётся не ранее 7:00 мск. Встречу между Саулем и Теренсом будет показывать онлайн-кинотеатр Netflix. На территории России поединок официально транслироваться не будет. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя, в которой отразит наиболее важные моменты встречи.

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Альварес, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победил единогласным решением судей Уильяма Скалла. В результате Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.