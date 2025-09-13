Теренс Кроуфорд объяснил, в каком случае войдёт в число величайших боксёров в истории

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях американец Теренс Кроуфорд выразил уверенность, что войдёт в число величайших боксёров в истории, если сможет победить абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса, более известного как Канело.

«Я хочу, чтобы меня запомнили как одного из величайших боксёров всех времён. Для этого мне нужно победить Канело. Победа вознесла бы меня на эту вершину. Думаю, я уже зарекомендовал себя как один из величайших боксёров в истории», — приводит слова Кроуфорда журнал The Ring.

Поединок между Теренсом и Саулем состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).