Муроджон Ахмадалиев назвал своё «оружие» в бою против Наои Иноуэ

30-летний действующий временный чемпион по версии WBA в категории до 55,3 кг, представляющий Узбекистан, Муроджон Ахмадалиев раскрыл своё «оружие» в предстоящем поединке против непобеждённого абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе японца Наои Иноуэ. Их бой состоится 14 сентября на «Аити Интернешнл — Ай-Джи Арене» в Нагое (Япония).

«Как спортсмен я очень уважаю Иноуэ. Несомненно, его достижения велики. В боксе он хорош, но я лучше как боец. У него есть скорость, сила, но я лучше. Он побеждал всех в более лёгких весах, а теперь и в категории до 55,3 кг. Но я природный боксёр этого дивизиона и буду проблемой для любого. Это мой вес. Моё тело — моё оружие. Я — это оружие», — приводит слова Ахмадалиева журнал The Ring.