Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Муроджон Ахмадалиев назвал своё «оружие» в бою против Наои Иноуэ

Муроджон Ахмадалиев назвал своё «оружие» в бою против Наои Иноуэ
Комментарии

30-летний действующий временный чемпион по версии WBA в категории до 55,3 кг, представляющий Узбекистан, Муроджон Ахмадалиев раскрыл своё «оружие» в предстоящем поединке против непобеждённого абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе японца Наои Иноуэ. Их бой состоится 14 сентября на «Аити Интернешнл — Ай-Джи Арене» в Нагое (Япония).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев
14 сентября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Наоя Иноуэ
Не началось
Муроджон Ахмадалиев

«Как спортсмен я очень уважаю Иноуэ. Несомненно, его достижения велики. В боксе он хорош, но я лучше как боец. У него есть скорость, сила, но я лучше. Он побеждал всех в более лёгких весах, а теперь и в категории до 55,3 кг. Но я природный боксёр этого дивизиона и буду проблемой для любого. Это мой вес. Моё тело — моё оружие. Я — это оружие», — приводит слова Ахмадалиева журнал The Ring.

Материалы по теме
Иноуэ — Ахмадалиев: Монстр идёт за новой жертвой! На пути — крепкий претендент. LIVE
Live
Иноуэ — Ахмадалиев: Монстр идёт за новой жертвой! На пути — крепкий претендент. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android