Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сборная России по боксу заняла первое место в общем зачёте на турнире среди юниоров в Чите

Сборная России по боксу заняла первое место в общем зачёте на турнире среди юниоров в Чите
Аудио-версия:
Комментарии

В Чите (Забайкальский край) завершился международный турнир «Евразийский кубок «Даурия» среди юниоров 17-18 лет, в котором приняли участие 150 боксёров из 19 стран: России, Зимбабве, Палестины, Ливии, Алжира, Китая, Туниса, Монголии, Сербии, Армении, Бразилии, Беларуси, Таиланда, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Кубы, ЮАР, Азербайджана. Первое общекомандное место заняла сборная России.

Результаты финальных поединков.

До 48 кг: Орлов Владимир (Россия) — Исмаилов Амирбек (Узбекистан) 5:0
До 51 кг: Шестаков Матвей (Россия) — Сангов Маснави (Россия-2) — 5:0

До 54 кг: Жильцов Арсений (Россия) — Кеян Вагаричак (Армения) — 1:4
До 57 кг: Добрынин Иван (Россия) — Аябонга Меко (ЮАР) — 2:3

До 60 кг: Козлов Платон (Россия) — Тенисбеков Елдиар (Кыргызстан) — 5:0
До 63,5 кг: Богданов Роман (Россия) — Ямков Владимир (Россия) — 5:0

До 67 кг: Скареднев Егор (Россия) — Семикин Семён (Россия-2) — 4:1
До 71 кг: Родригез Арлей (Куба) — Ашдамиров Ахмад (Россия-2) — 0:5

До 80 кг: Старцев Прохор (Россия) — Дранько Владимир (Россия) — 3:1
До 86 кг: Шихмамбетов Руслан (Россия) — Оттокиров Ренат — 5:0

До 92 кг: Богданов Ян (Россия) — Темирсултанов Темирсултан (Россия) — НЯ
Свыше 92 кг: Гасанов Ринат (Россия) — Хачатрян Тигран (Армения) — 5:0

Материалы по теме
Любительский бокс не умрёт никогда. Но ему нужны большие перемены
Любительский бокс не умрёт никогда. Но ему нужны большие перемены
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android