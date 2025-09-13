Сборная России по боксу заняла первое место в общем зачёте на турнире среди юниоров в Чите

В Чите (Забайкальский край) завершился международный турнир «Евразийский кубок «Даурия» среди юниоров 17-18 лет, в котором приняли участие 150 боксёров из 19 стран: России, Зимбабве, Палестины, Ливии, Алжира, Китая, Туниса, Монголии, Сербии, Армении, Бразилии, Беларуси, Таиланда, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Кубы, ЮАР, Азербайджана. Первое общекомандное место заняла сборная России.
Результаты финальных поединков.
До 48 кг: Орлов Владимир (Россия) — Исмаилов Амирбек (Узбекистан) 5:0
До 51 кг: Шестаков Матвей (Россия) — Сангов Маснави (Россия-2) — 5:0
До 54 кг: Жильцов Арсений (Россия) — Кеян Вагаричак (Армения) — 1:4
До 57 кг: Добрынин Иван (Россия) — Аябонга Меко (ЮАР) — 2:3
До 60 кг: Козлов Платон (Россия) — Тенисбеков Елдиар (Кыргызстан) — 5:0
До 63,5 кг: Богданов Роман (Россия) — Ямков Владимир (Россия) — 5:0
До 67 кг: Скареднев Егор (Россия) — Семикин Семён (Россия-2) — 4:1
До 71 кг: Родригез Арлей (Куба) — Ашдамиров Ахмад (Россия-2) — 0:5
До 80 кг: Старцев Прохор (Россия) — Дранько Владимир (Россия) — 3:1
До 86 кг: Шихмамбетов Руслан (Россия) — Оттокиров Ренат — 5:0
До 92 кг: Богданов Ян (Россия) — Темирсултанов Темирсултан (Россия) — НЯ
Свыше 92 кг: Гасанов Ринат (Россия) — Хачатрян Тигран (Армения) — 5:0