Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Теренс Кроуфорд объяснил, почему является уникальным боксёром

Теренс Кроуфорд объяснил, почему является уникальным боксёром
Аудио-версия:
Комментарии

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях американец Теренс Кроуфорд объяснил, в чём заключается его уникальность.

«Меня от остальных боксёров отличают мой менталитет, трудовая этика и готовность идти на риск. Я всё ещё оттачиваю свои навыки, но в то же время учусь. Не хочу чувствовать, что я уже закончил своё обучение боксу.

Когда люди говорят о Теренсе Кроуфорде, они не говорят о том, как я преодолел все трудности. Мне пришлось через многое пройти, чтобы оказаться там, где я нахожусь сейчас. Они сомневались во мне. Они не дали мне шанса. Они думали, что я стану строчкой в статистике. Я преодолел столько препятствий и усвоил столько жизненных уроков, что им остаётся только уважать меня», — приводит слова Кроуфорда журнал The Ring.

Материалы по теме
5 причин смотреть бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда
5 причин смотреть бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android