Теренс Кроуфорд объяснил, почему является уникальным боксёром

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях американец Теренс Кроуфорд объяснил, в чём заключается его уникальность.

«Меня от остальных боксёров отличают мой менталитет, трудовая этика и готовность идти на риск. Я всё ещё оттачиваю свои навыки, но в то же время учусь. Не хочу чувствовать, что я уже закончил своё обучение боксу.

Когда люди говорят о Теренсе Кроуфорде, они не говорят о том, как я преодолел все трудности. Мне пришлось через многое пройти, чтобы оказаться там, где я нахожусь сейчас. Они сомневались во мне. Они не дали мне шанса. Они думали, что я стану строчкой в статистике. Я преодолел столько препятствий и усвоил столько жизненных уроков, что им остаётся только уважать меня», — приводит слова Кроуфорда журнал The Ring.