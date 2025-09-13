Леннокс Льюис честно высказался насчёт организации боя Майк Тайсон — Флойд Мейвезер

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а также член Международного зала боксёрской славы британо-канадец Леннокс Льюис честно высказался насчёт организации выставочного боя по правилам бокса между легендарными американцами Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером-младшим. Их поединок должен состояться в 2026 году.

«Это просто бизнес. Они оба пользуются популярностью. Я не отношусь к этому бою так уж серьёзно. Уверен, что Флойд не вышел бы на ринг с тем, кто собирается его нокаутировать или попытаться нанести ему травму», — приводит слова Льюиса портал SecondsOut.

