Леннокс Льюис честно высказался насчёт организации боя Майк Тайсон — Флойд Мейвезер

Леннокс Льюис честно высказался насчёт организации боя Майк Тайсон — Флойд Мейвезер
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а также член Международного зала боксёрской славы британо-канадец Леннокс Льюис честно высказался насчёт организации выставочного боя по правилам бокса между легендарными американцами Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером-младшим. Их поединок должен состояться в 2026 году.

«Это просто бизнес. Они оба пользуются популярностью. Я не отношусь к этому бою так уж серьёзно. Уверен, что Флойд не вышел бы на ринг с тем, кто собирается его нокаутировать или попытаться нанести ему травму», — приводит слова Льюиса портал SecondsOut.

Ранее Джо Роган отреагировал на организацию боя между Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером.

