Бокс/ММА

59,4% читателей «Чемпионата» верят, что Теренс Кроуфорд победит Сауля «Канело» Альвареса

59,4% читателей «Чемпионата» верят, что Теренс Кроуфорд победит Сауля «Канело» Альвареса
Завтра, 14 сентября, на арене «Эллиджент Стэдиум» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе (76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом, более известным как Канело, и американцем Теренсом Кроуфордом.

В связи с этим «Чемпионат» провёл опрос среди читателей, попросив их ответить, как закончится встреча между Теренсом и Саулем. 59,4% сообщили, что верят в победу непобеждённого американца, 35,6% выбрали победителем Канело и 4,9% проголосовавших предположили, что поединок завершится ничьей.

«Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию поединка, в которой отразит наиболее значимые события и моменты.

