Рой Джонс-младший ответил, у кого в паре Канело — Кроуфорд больше шансов победить

56-летний бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Рой Джонс-младший рассказал, от чего будет зависеть исход боя за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом, более известным как Канело, и американцем Теренсом Кроуфордом. Их встреча состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«У меня нет официального анализа или прогноза на этот поединок, но я скажу следующее: если Канело проведёт абсолютно правильный бой, то у него есть шанс победить, и я думаю, он может добиться этого.

Если он этого не сделает, то у Кроуфорда есть шесть способов выиграть бой. И я поставлю на человека, у которого есть шесть способов выиграть, а не на того, у кого есть только один», — приводит слова Джонса-младшего журнал The Ring.