«Бог не ошибается». Теренс Кроуфорд заявил, что не беспокоится о судействе в бою с Канело

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях американец Теренс Кроуфорд сообщил, что его не волнует работа судей в предстоящем поединке с абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом, более известным как Канело. Их встреча состоится 14 сентября в Лас-Вегасе.

«Нет [меня не беспокоит судейство], моя цель — выйти на ринг и сделать то, что у меня получается лучше всего, а именно — убедительно выиграть бой. Именно этого и ожидаю… Я здесь не просто так, бог не ошибается», — приводит слова Кроуфорда журнал The Ring.

