«Раунд два». Райан Гарсия провёл битву взглядов с Девином Хейни, намекнув на реванш

Бывший временный чемпион мира по версии WBC в лёгком весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия провёл битву взглядов с бывшим абсолютным чемпионом мира в лёгком весе соотечественником Девином Хейни, намекнув на реванш.

«Раунд два», — подписал Гарсия фото, опубликовав его на своей странице в социальной сети Х.

Фото: Из личного архива Гарсии

Напомним, первый бой между Гарсией и Хейни состоялся 21 апреля 2024 года в Нью-Йорке (США). Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Райана решением большинства судей. Однако позже Всемирное антидопинговое агентство обнаружило в крови Гарсии запрещённое к употреблению вещество остарин. В итоге результат его боя с Девином был отменён, а сам поединок был признан несостоявшимся.