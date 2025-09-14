Скидки
Бокс/ММА Новости

Бивол назвал ключевой фактор возможной победы Кроуфорда в бою с Канело Альваресом

Бивол назвал ключевой фактор возможной победы Кроуфорда в бою с Канело Альваресом
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол назвал ключевой фактор победы непобеждённого американца Теренса Кроуфорда в бою за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе с мексиканцем Саулем Альваресом, более известным как Канело. Их встреча состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
14 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Теренс Кроуфорд

«Когда увидел их первую битву взглядов, то понял, что Теренс не меньше Сауля. Учитывая его навыки, он вполне может победить. Кроуфорд — один из моих любимых боксёров. Он способен выиграть этот бой, но есть много мелочей, с которыми мы не знаем, как он справится. Ему нужно привыкнуть к мощи и давлению во втором среднем весе. Дело не только в привыкании к мощи, но и в психологической готовности, поскольку, когда люди не готовы и испытывают страх или ментальный ужас, они становятся слабыми. Тело слабеет.

Мы видели, как Канело сражался с другими парнями, такими как [Джермелл] Чарло, Каллум Смит, и замечали огромную разницу между ними. Всё заключается в менталитете соперника. Главное — чтобы Теренс ментально был готовым к вот этим ударам, к этой мощи», — приводит слова Бивола журнал The Ring.

