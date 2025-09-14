Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Диего Лопес выиграл бой у Жана Силвы во 2-м раунде, 14 сентября 2025, UFC Fight Night 259

Диего Лопес нокаутировал Жана Силву в главном бою турнира UFC Fight Night 259
Комментарии

В ночь с 12 на 13 сентября мск в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился турнир UFC Fight Night 259 (Noche UFC). Главным событием турнира стал бой в полулёгком весе между бразильцами Диего Лопесом и Жаном Силвой.

UFC 2025. UFC Fight Night 259, Сан-Антонио, США
Диего Лопес (W) — Жан Силва
14 сентября 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Диего Лопес
Окончено
TKO
Жан Силва

Бой продлился два раунда и завершился победой Лопеса техническим нокаутом.

Лопес одержал 24-ю победу в смешанных единоборствах. В предыдущем бою он проиграл Алексу Волкановски. Всего на его счету семь поражений. Силва, в свою очередь, потерпел третье поражение в карьере. Также в его активе 15 побед.

В соглавном бою мексиканец Давид Мартинес одержал победу над Робом Фонтом единогласным решением судей.

Материалы по теме
Зарабатывают миллионы, но молчат. Жизнь бойцов UFC реально похожа на сказку?
Зарабатывают миллионы, но молчат. Жизнь бойцов UFC реально похожа на сказку?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android