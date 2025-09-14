Диего Лопес нокаутировал Жана Силву в главном бою турнира UFC Fight Night 259

В ночь с 12 на 13 сентября мск в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился турнир UFC Fight Night 259 (Noche UFC). Главным событием турнира стал бой в полулёгком весе между бразильцами Диего Лопесом и Жаном Силвой.

Бой продлился два раунда и завершился победой Лопеса техническим нокаутом.

Лопес одержал 24-ю победу в смешанных единоборствах. В предыдущем бою он проиграл Алексу Волкановски. Всего на его счету семь поражений. Силва, в свою очередь, потерпел третье поражение в карьере. Также в его активе 15 побед.

В соглавном бою мексиканец Давид Мартинес одержал победу над Робом Фонтом единогласным решением судей.