Результаты турнира UFC Fight Night 259 с главным боем Диего Лопеса и Жана Силвы

В ночь с 13 на 14 сентября мск в Сан‑Антонио (США) прошёл турнир UFC Fight Night 259. В главном поединке Диего Лопес техническим нокаутом победил Жана Силву. Отметим, в прелимах Даниил Донченко стал победителем TUF 33 в полусреднем весе, победив Родриго Сезинандо техническим нокаутом. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Диего Лопес победил Жана Силву техническим нокаутом (Раунд 2, 4:48).

Давид Мартинес победил Роба Фонта единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Рафа Гарсия победил Джареда Гордона техническим нокаутом (Раунд 3, 2:37).

Келвин Гастелум победил Дастина Штольцфуса единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).

Александр Эрнандес победил Диего Феррейру техническим нокаутом (Раунд 2, 3:46).

Сантьяго Луна победил Куанга Ле нокаутом (Раунд 1, 2:48).

Душко Тодорович победил Хосе Медину удушающим приёмом (Rear Naked Choke) (Раунд 1, 4:21).

Жоаким Силва победил Клаудио Пуэльеса раздельным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Татьяна Суарес победила Аманду Лемос единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Хесус Агилар победил Луиса Гуруле единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).

Бой между Закари Ризом и Седриком Дюма был остановлен (Раунд 1, 0:51) после запрещенного удара в пах и признан не состоявшимся.

Олден Кория победил Алессандро Косту техническим нокаутом (Раунд 3, 0:47).

Монтсеррат Рендон победил Элиса Перейру раздельным решением (29-28, 29-28, 30-27).

Даниил Донченко победил Родриго Сезинандо техническим нокаутом (Раунд 1, 4:27) и стал победителем TUF 33 в полусреднем весе.

