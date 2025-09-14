Результаты турнира UFC Fight Night 259 с главным боем Диего Лопеса и Жана Силвы

В ночь с 13 на 14 сентября мск в Сан‑Антонио (США) прошёл турнир UFC Fight Night 259. В главном поединке Диего Лопес техническим нокаутом победил Жана Силву. Отметим, в прелимах Даниил Донченко стал победителем TUF 33 в полусреднем весе, победив Родриго Сезинандо техническим нокаутом. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Диего Лопес победил Жана Силву техническим нокаутом (Раунд 2, 4:48).
Давид Мартинес победил Роба Фонта единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Рафа Гарсия победил Джареда Гордона техническим нокаутом (Раунд 3, 2:37).
Келвин Гастелум победил Дастина Штольцфуса единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).
Александр Эрнандес победил Диего Феррейру техническим нокаутом (Раунд 2, 3:46).
Сантьяго Луна победил Куанга Ле нокаутом (Раунд 1, 2:48).
Душко Тодорович победил Хосе Медину удушающим приёмом (Rear Naked Choke) (Раунд 1, 4:21).
Жоаким Силва победил Клаудио Пуэльеса раздельным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Татьяна Суарес победила Аманду Лемос единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Хесус Агилар победил Луиса Гуруле единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).
Бой между Закари Ризом и Седриком Дюма был остановлен (Раунд 1, 0:51) после запрещенного удара в пах и признан не состоявшимся.
Олден Кория победил Алессандро Косту техническим нокаутом (Раунд 3, 0:47).
Монтсеррат Рендон победил Элиса Перейру раздельным решением (29-28, 29-28, 30-27).
Даниил Донченко победил Родриго Сезинандо техническим нокаутом (Раунд 1, 4:27) и стал победителем TUF 33 в полусреднем весе.