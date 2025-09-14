Скидки
Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира

Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира
В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, проходил грандиозный вечер профессионального бокса. Главным событием турнира стал поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113), благодаря чему он стал абсолютным чемпионом мира.

Для Кроуфорда это был первый поединок в этой весовой категории, и он установил исторический рекорд — никто до Теренса в современной истории бокса ещё не становился абсолютным чемпионом в трёх дивизионах среди мужчин.

37-летний Кроуфорд по-прежнему не побеждён. Он одержал свою 42-ю победу в карьере. Альварес потерпел третье поражение. На его счету также 63 победы и две ничьих.

