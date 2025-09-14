Бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом начался

Сегодня, 14 сентября, на арене «Эллиджент Стэдиум» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начался поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе (76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом, более известным как Канело, и американцем Теренсом Кроуфордом.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию боя, в которой отразит наиболее важные моменты встречи. Официальной трансляции боя на территории Российской Федерации не проводится.

Напомним, на кону стоят пояса WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring, которыми сейчас владеет звёздный Канело. Для Кроуфорда это первый поединок в этой весовой категории, и он может установить исторический рекорд — никто в современной истории бокса ещё не становился абсолютным чемпионом в трёх дивизионах среди мужчин. Альварес же попытается в пятый раз защитить статус «абсолюта» в своём дивизионе.

Канело и Кроуфорд выбирают перчатки перед боем