Беленький: не увидел, за счёт чего Канело мог победить Кроуфорда

Российский спортивный журналист Александр Беленький прокомментировал итоги боксёрского поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

«Пока Альварес пытался завязать встречный бой, Кроуфорд всё равно вёл. По мне, Канело забрал два-три раунда. Теренс прекрасно понимал, в чём состоит его задача. А Сауль выглядел уставшим, неважно провёл бой. Это был не тот Альварес, которого мы видели в лучших боях. Он объективно проиграл. Более того, я не увидел, за счёт чего бы он вообще мог выиграть. Его сильной стороной был встречный бой, но Канело проиграл даже его. Кроуфорд плачет, его можно понять. Он одержал самую замечательную победу, которую только мог. И то, что нервы сдали после гонга, это хорошо», — сказал Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113), благодаря чему он стал абсолютным чемпионом мира.