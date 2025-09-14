Теренс Кроуфорд — чемпион мира в пяти весовых категориях

37-летний непобеждённый американский боксёр-профессионал Теренс Кроуфорд после своей победы над бывшим абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом стал чемпионом мира в пяти весовых категориях.

До этого поединка он был чемпионом в лёгком, первом полусреднем, полусреднем и первом среднем дивизионе. В полусреднем и первом полусреднем весе Теренс был абсолютным чемпионом.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113). Теренс одержал свою 42-ю победу в карьере. Альварес же потерпел третье поражение. На его счету также 63 победы и две ничьих.