Виталий Сланов: Теренс Кроуфорд — лучший боксёр XXI века

Заслуженный тренер России и Южной Осетии по боксу Виталий Сланов заявил, что считает американского чемпиона Теренса Кроуфорда сильнейшим боксёром XXI века.

«Кроуфорд – лучший боксёр XXI века. И мозги, и мастерство. Класс. Сделал именно то, что нужно было для победы. Где нужно было, поиграл, потянул на себя, контратаковал. В конце показал зрелищность, рискнул. Выдающийся боксёр уровня Рэя Леонарда», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113).