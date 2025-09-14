Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Виталий Сланов: Теренс Кроуфорд — лучший боксёр XXI века

Виталий Сланов: Теренс Кроуфорд — лучший боксёр XXI века
Комментарии

Заслуженный тренер России и Южной Осетии по боксу Виталий Сланов заявил, что считает американского чемпиона Теренса Кроуфорда сильнейшим боксёром XXI века.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

«Кроуфорд – лучший боксёр XXI века. И мозги, и мастерство. Класс. Сделал именно то, что нужно было для победы. Где нужно было, поиграл, потянул на себя, контратаковал. В конце показал зрелищность, рискнул. Выдающийся боксёр уровня Рэя Леонарда», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113).

Материалы по теме
Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android