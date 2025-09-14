Скидки
Эдуард Кравцов прокомментировал победу Кроуфорда над Канело

Заслуженный тренер России, председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов прокомментировал итоги боя между Теренсом Кроуфордом и Саулем «Канело» Альваресом. По словам специалиста, исход поединка оказался закономерным.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

«Всё по делу. Кроуфорд одержал победу. И судьи отдали. С нормальным счётом, вполне допустимым. Многие специалисты предполагали, что если Кроуфорд сможет пройти всю дистанцию, то станет победителем. Канело надеялся на свой тяжёлый удар. Не сработало», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113).

