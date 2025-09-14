Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Альварес — о поражении от Кроуфорда: я победитель, поэтому и нахожусь здесь

Альварес — о поражении от Кроуфорда: я победитель, поэтому и нахожусь здесь
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес прокомментировал своё поражение единогласным судейским решением в поединке с непобеждённым американцем Теренсом Кроуфордом, который состоялся 14 сентября в Лас-Вегасе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

«Чувствую себя отлично. Я победитель, поэтому я и нахожусь в этом месте. Так что здесь нет поражения. Я достиг всего, чего только мог, в своей карьере. Поэтому я не боюсь рисковать. Я с удовольствием принимаю сражения с такими отличными боксёрами, как он [Теренс]. Если мы вновь выйдем на ринг, то будет замечательно. Кроуфорд отличный боец. Естественно, я отдаю ему должное», — сказал Альварес после боя.

Материалы по теме
Статистика боя Сауль «Канело» Альварес — Теренс Кроуфорд: удары, процент точности, записки
Материалы по теме
Переиграл и уничтожил. Кроуфорд разобрал Канело, став абсолютным чемпионом мира!
Переиграл и уничтожил. Кроуфорд разобрал Канело, став абсолютным чемпионом мира!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android