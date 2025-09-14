Альварес — о поражении от Кроуфорда: я победитель, поэтому и нахожусь здесь

Бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес прокомментировал своё поражение единогласным судейским решением в поединке с непобеждённым американцем Теренсом Кроуфордом, который состоялся 14 сентября в Лас-Вегасе.

«Чувствую себя отлично. Я победитель, поэтому я и нахожусь в этом месте. Так что здесь нет поражения. Я достиг всего, чего только мог, в своей карьере. Поэтому я не боюсь рисковать. Я с удовольствием принимаю сражения с такими отличными боксёрами, как он [Теренс]. Если мы вновь выйдем на ринг, то будет замечательно. Кроуфорд отличный боец. Естественно, я отдаю ему должное», — сказал Альварес после боя.