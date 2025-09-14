Теренс Кроуфорд стал первым в истории абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях
Поделиться
Американский боксёр Теренс Кроуфорд вошёл в историю, завоевав титул абсолютного чемпиона мира в трёх различных весовых категориях.
Сегодня, 14 сентября, американец одержал победу над Саулем «Канело» Альваресом и стал абсолютным чемпионом в первом полусреднем, полусреднем и втором среднем весе. Это первый случай в эпоху четырёх поясов, когда одному спортсмену удалось достичь такого результата.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд
Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113).
Материалы по теме
Комментарии
- 14 сентября 2025
-
10:31
-
10:24
-
10:24
-
10:20
-
10:16
-
10:10
-
10:01
-
09:58
-
09:55
-
09:41
-
09:37
-
09:36
-
09:34
-
09:30
-
09:22
-
09:19
-
09:11
-
09:11
-
08:48
-
07:52
-
05:03
-
03:55
-
01:00
-
00:17
-
00:06
- 13 сентября 2025
-
23:17
-
23:05
-
22:15
-
22:00
-
21:34
-
21:19
-
20:07
-
19:21
-
19:00
-
18:42