Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Теренс Кроуфорд стал первым в истории абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях

Теренс Кроуфорд стал первым в истории абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях
Комментарии

Американский боксёр Теренс Кроуфорд вошёл в историю, завоевав титул абсолютного чемпиона мира в трёх различных весовых категориях.

Сегодня, 14 сентября, американец одержал победу над Саулем «Канело» Альваресом и стал абсолютным чемпионом в первом полусреднем, полусреднем и втором среднем весе. Это первый случай в эпоху четырёх поясов, когда одному спортсмену удалось достичь такого результата.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113).

Материалы по теме
Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android