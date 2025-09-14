Теренс Кроуфорд стал первым в истории абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях

Американский боксёр Теренс Кроуфорд вошёл в историю, завоевав титул абсолютного чемпиона мира в трёх различных весовых категориях.

Сегодня, 14 сентября, американец одержал победу над Саулем «Канело» Альваресом и стал абсолютным чемпионом в первом полусреднем, полусреднем и втором среднем весе. Это первый случай в эпоху четырёх поясов, когда одному спортсмену удалось достичь такого результата.

Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113).