Статистика боя Сауль «Канело» Альварес — Теренс Кроуфорд: удары, процент точности, записки

Опубликована статистика прошедшего в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

Согласно итоговой статистике системы CompuBox, которая активно применяется в единоборствах, непобеждённый Кроуфорд перебил мексиканца, нанеся 534 удара против 338. Из своих более чем полутысячи ударов новый абсолютный чемпион довёл до цели 115, в то время как Альварес — 99. Точность Теренса составила 21,5%, Сауля — 29,3%.

Альварес превзошёл Кроуфорда по силовым панчам — 83 на 70, но в джебах был разгромлен — 45-16.

Поединок между атлетами прошёл все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113).