Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Статистика боя Сауль «Канело» Альварес — Теренс Кроуфорд: удары, процент точности, судейские карточки

Статистика боя Сауль «Канело» Альварес — Теренс Кроуфорд: удары, процент точности, записки
Аудио-версия:
Комментарии

Опубликована статистика прошедшего в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

Согласно итоговой статистике системы CompuBox, которая активно применяется в единоборствах, непобеждённый Кроуфорд перебил мексиканца, нанеся 534 удара против 338. Из своих более чем полутысячи ударов новый абсолютный чемпион довёл до цели 115, в то время как Альварес — 99. Точность Теренса составила 21,5%, Сауля — 29,3%.

Альварес превзошёл Кроуфорда по силовым панчам — 83 на 70, но в джебах был разгромлен — 45-16.

Поединок между атлетами прошёл все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113).

Материалы по теме
Переиграл и уничтожил. Кроуфорд разобрал Канело, став абсолютным чемпионом мира!
Переиграл и уничтожил. Кроуфорд разобрал Канело, став абсолютным чемпионом мира!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android