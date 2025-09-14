Теренс Кроуфорд одержал 42-ю победу в профессиональной карьере

Абсолютный чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Теренс Кроуфорд одержал свою 42-ю победу на профессиональном ринге, победив Сауля Альвареса.

Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира, прошедшим в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе, США. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113).

Теренс Кроуфорд дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. В 2014-м он впервые завоевал чемпионский титул. Сауль «Канело» Альварес к моменту боя имел в активе более 60 поединков и был чемпионом в четырёх весовых категориях.