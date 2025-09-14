Скидки
Бокс/ММА

Теренс Кроуфорд одержал 20-ю победу в титульных боях

37-летний непобеждённый американский боксёр-профессионал Теренс Кроуфорд одержал 20-ю победу в титульных боях в своей карьере после того, как единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113) одолел бывшего абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

Свою первую титульную победу американец одержал 1 марта 2014 года, где смог выиграть единогласным решением судей (117-111, 116-112, 116-112) у британского атлета Рикки Бёрнса, который на момент поединка был чемпионом мира в лёгком весе по версии WBO и проводил свою пятую защиту.

Затем Теренс провёл две защиты своего пояса, одолев кубинца Юриоркиса Гамбоа и мексиканца Раймундо Белтрана.

