37-летний непобеждённый американский боксёр-профессионал Теренс Кроуфорд одержал 20-ю победу в титульных боях в своей карьере после того, как единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113) одолел бывшего абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса.

Свою первую титульную победу американец одержал 1 марта 2014 года, где смог выиграть единогласным решением судей (117-111, 116-112, 116-112) у британского атлета Рикки Бёрнса, который на момент поединка был чемпионом мира в лёгком весе по версии WBO и проводил свою пятую защиту.

Затем Теренс провёл две защиты своего пояса, одолев кубинца Юриоркиса Гамбоа и мексиканца Раймундо Белтрана.