Канело Альварес потерпел третье поражение в карьере в бою с Теренсом Кроуфордом

Титулованный мексиканский боксёр Сауль «Канело» Альварес потерпел третье поражение в профессиональной карьере.

Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира, прошедшем в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе, США. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113).

Ранее Канело проигрывал Флойду Мейвезеру в 2013 году и Дмитрию Биволу в 2022-м. При этом Альварес остаётся одним из самых титулованных боксёров современности: на его счету чемпионские титулы в четырёх весовых категориях и статус абсолютного чемпиона в суперсреднем весе.