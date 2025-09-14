Скидки
Бокс/ММА

Согласны ли вы с решением судей в бою Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда?

Согласны ли вы с решением судей в бою Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда?
Комментарии

В ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и не знающим поражений представителем США Теренсом Кроуфордом, в котором американец единогласным решением судей одержал победу.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

Спортивный портал «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему того, согласны ли вы с решением судей.

До этого поединка Кроуфорд был чемпионом в лёгком, первом полусреднем, полусреднем и первом среднем дивизионе. В полусреднем и первом полусреднем весе Теренс был абсолютным чемпионом.

Теренс одержал свою 42-ю победу в карьере. Альварес же потерпел третье поражение. На его счету также 63 победы и две ничьих.

Комментарии
Бокс/ММА
