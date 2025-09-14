«Нужно обсудить с командой». Теренс Кроуфорд — о завершении карьеры

37-летний непобеждённый американский боксёр-профессионал Теренс Кроуфорд высказался о завершении карьеры после завоевания абсолютного чемпионства мира во втором среднем весе в поединке со звёздным мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

«Я не знаю, мне нужно встретиться со своей командой и обсудить это», — сказал Кроуфорд на пресс-конференции после поединка.

Сражение между Кроуфордом и Альваресом прошло 14 сентября в Лас-Вегасе, США. Поединок продлился все 12 раундов, и Кроуфорд забрал победу единогласным решением (116-112, 115-113, 115-113), завоевав третье абсолютное чемпионство, добавив его к полусреднему и первому полусреднему весу.