Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Нужно обсудить с командой». Теренс Кроуфорд — о завершении карьеры

«Нужно обсудить с командой». Теренс Кроуфорд — о завершении карьеры
Комментарии

37-летний непобеждённый американский боксёр-профессионал Теренс Кроуфорд высказался о завершении карьеры после завоевания абсолютного чемпионства мира во втором среднем весе в поединке со звёздным мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

«Я не знаю, мне нужно встретиться со своей командой и обсудить это», — сказал Кроуфорд на пресс-конференции после поединка.

Сражение между Кроуфордом и Альваресом прошло 14 сентября в Лас-Вегасе, США. Поединок продлился все 12 раундов, и Кроуфорд забрал победу единогласным решением (116-112, 115-113, 115-113), завоевав третье абсолютное чемпионство, добавив его к полусреднему и первому полусреднему весу.

Материалы по теме
Переиграл и уничтожил. Кроуфорд разобрал Канело, став абсолютным чемпионом мира!
Переиграл и уничтожил. Кроуфорд разобрал Канело, став абсолютным чемпионом мира!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android