ИИ-судья выставил ничейный счёт в бою Канело Альвареса и Теренса Кроуфорда

Искусственный интеллект, использованный в качестве «четвёртого судьи» Ring Magazine, выставил ничейный итоговый счёт в поединке между Саулем «Канело» Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Итоговое решение программы — ничья со счётом 114-114.

Фото: Ring Magazine

Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира, прошедшем в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе, США. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113).

Для Кроуфорда это 42-я победа в карьере, для Альвареса поражение стало третьим. Кроуфорд также вошёл в историю, завоевав титул абсолютного чемпиона мира в трёх различных весовых категориях.