Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев: ориентировочное время начала боя — 13:45

В субботу, 13 сентября, в Японии на «Аити Интернешнл — Ай-Джи Арена» состоится поединок, в котором абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ проведёт защиту титула в поединке с обязательным претендентом по линии WBA Муроджоном Ахмадалиевым (Узбекистан). Ориентировочное время начала боя — 13:45 по московскому времени.

До этого оба атлета уложились в лимит своей весовой категории — 55,34 кг. Иноуэ показал на весах 55,2 кг, в то время как Ахмадалиев оказался легче — 55 кг. На данный момент Иноуэ располагается на третьей строчке в рейтинге P4P от журнала The Ring: впереди только Александр Усик и Теренс Кроуфорд.