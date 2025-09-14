Кроуфорд: Канело — всё. Теперь я — лицо бокса

37-летний непобеждённый американский боксёр-профессионал и абсолютный чемпион в трёх весовых категориях Теренс Кроуфорд сделал заявление после своей победы над звёздным мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

«Канело больше нет. Теперь я — лицо бокса. Я лучший боец pound-for-pound в мире», — сказал Кроуфорд в эфире Netflix.

Сражение между Кроуфордом и Альваресом прошло 14 сентября в Лас-Вегасе, США. Поединок продлился все 12 раундов, и Кроуфорд забрал победу единогласным решением (116-112, 115-113, 115-113), завоевав абсолютное чемпионство во втором среднем весе, добавив его к полусреднему и первому полусреднему весу.