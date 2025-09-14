Теренс Кроуфорд: у меня нет к Канело ничего, кроме уважения

37-летний непобеждённый американский боксёр-профессионал Теренс Кроуфорд прокомментировал свою победу над звёздным мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. По словам спортсмена, он высоко оценивает уровень соперника и относится к нему с уважением.

«Канело великий чемпион. Отдаю ему должное. Он сильный соперник. У меня нет к нему ничего, кроме уважения. Я большой фанат Канело, и сегодня он дрался как чемпион», — сказал Кроуфорд.

Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира, прошедшем в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе, США. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113).