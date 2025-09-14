Скидки
Альварес заявил, что не считает поражение от Кроуфорда настоящим проигрышем

Мексиканский боксёр Сауль «Канело» Альварес после боя с 37-летним непобеждённым американским боксёром-профессионалом Теренсом Кроуфордом подчеркнул, что не воспринимает исход поединка как поражение.

«Для меня важно быть здесь. Уже само участие делает меня победителем. В боксе всегда есть риск, и я принимаю его», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира, прошедшем в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе, США. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113).

