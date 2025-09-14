Видео: Тайсон проверил пресс MrBeast во время поединка Кроуфорд — Альварес

Член международного Зала боксёрской славы, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон ударил 27-летнего блогера Джеймса Дональдсона, известного как MrBeast, во время поединка за абсолютное чемпионство во втором среднем весе между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом.

Майк в боксёрской перчатке проверил пресс блогера, который после удара отправился в нокдаун, а легендарный боксёр засмеялся.

Поединок Кроуфорд — Альварес продлился все 12 раундов, и Теренс забрал победу единогласным решением (116-112, 115-113, 115-113), завоевав абсолютное чемпионство во втором среднем весе, добавив его к полусреднему и первому полусреднему весу.