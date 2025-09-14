Райан Гарсия назвал Кроуфорда величайшим боксёром всех времён

Американский боксёр-профессионал Райан Гарсия прокомментировал победу 37-летнего непобеждённого американца Терренса Кроуфорда над звёздным мексиканским боксёром Саулем «Канело» Альваресом.

«Я действительно верю, что Кроуфорд может быть величайшим боксёром всех времён», — написал Райан Гарсия. Он также отметил технические аспекты боя: «Если говорить с точки зрения техники, я заметил, что ключевым для Кроуфорда был приём «лови и контратакуй». Канело наносил одиночные мощные удары, а Кроуфорд просто ловил их и отвечал. Он использовал ринг, когда нужно было, и держал позицию, когда было нужно. Очень плавно, очень здорово», — написал Райан Гарсия на своей странице в социальной сети.

Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира, прошедшем в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе, США. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113).