Джейк Пол — о бое Альварес — Кроуфорд: Канело переоценён
Американский боксёр Джейк Пол прокомментировал исход боя 37-летнего непобеждённого американца Терренса Кроуфорда и мексиканского боксёра-профессионала Сауля «Канело» Альвареса.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд
«Канело поднимает руку, как будто выиграл. Смешно. Он переоценён», — написал Джейк Пол на своей странице в социальной сети.
Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира, прошедшем в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе, США. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113).
Комментарии
