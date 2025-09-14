Джейк Пол — о бое Альварес — Кроуфорд: Канело переоценён

Американский боксёр Джейк Пол прокомментировал исход боя 37-летнего непобеждённого американца Терренса Кроуфорда и мексиканского боксёра-профессионала Сауля «Канело» Альвареса.

«Канело поднимает руку, как будто выиграл. Смешно. Он переоценён», — написал Джейк Пол на своей странице в социальной сети.

Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира, прошедшем в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе, США. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113).