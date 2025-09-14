Бивол отреагировал на победу Кроуфорда над Альваресом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол отреагировал на победу 37-летнего американского атлета и абсолютного чемпиона в трёх весовых категориях Теренса Кроуфорда над Саулем Альваресом.

«Это был великолепный бой между двумя легендарными бойцами. Техника, мастерство, IQ и сила! Поздравляю Теренса Кроуфорда с заслуженной победой! Ты это заслужил», — написал Бивол в социальной сети Х.

Поединок Кроуфорд — Альварес прошёл 14 сентября в Лас-Вегасе, США. Непобеждённый Кроуфорд взял верх после 12 раундов единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).