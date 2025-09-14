Скидки
Матч-центр:
Бокс/ММА

Фоторепортаж с исторического боя Теренс Кроуфорд — Сауль «Канело» Альварес в Лас-Вегасе

Комментарии

В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе (США) прошёл грандиозный вечер профессионального бокса. Главным событием турнира стал поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Победителем стал Кроуфорд, он завоевал титул абсолютного чемпиона мира в трёх различных весовых категориях.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

Лучшие кадры победы Теренса Кроуфорда — в фотоподборке «Чемпионата».

Поединок Кроуфорда с Альваресом продлился все 12 раундов и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113). Для Теренса эта победа стала 42-й в профессиональной карьере.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
