Фоторепортаж с исторического боя Теренс Кроуфорд — Сауль «Канело» Альварес в Лас-Вегасе

В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе (США) прошёл грандиозный вечер профессионального бокса. Главным событием турнира стал поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Победителем стал Кроуфорд, он завоевал титул абсолютного чемпиона мира в трёх различных весовых категориях.

Лучшие кадры победы Теренса Кроуфорда — в фотоподборке «Чемпионата».

Поединок Кроуфорда с Альваресом продлился все 12 раундов и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113). Для Теренса эта победа стала 42-й в профессиональной карьере.