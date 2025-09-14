Скидки
Бокс/ММА

Хамза Шираз прокомментировал победу Теренса Кроуфорда над Саулем Альваресом

Британский боксёр Хамза Шираз прокомментировал бой между звёздным мексиканцем Саулем Альваресом и 37-летним непобеждённым американским боксёром Теренсом Кроуфордом, признав, что его прогноз не оправдался. Поединок завершился победой американского спортсмена.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

«Моя ставка оказалась неверной. Кроуфорд — настоящий чемпион», — написал Шираз на своей странице в социальной сети.

Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира, прошедшем в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе, США. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113).

