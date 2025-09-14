Скидки
Леннокс Льюис — о бое Кроуфорд — Альварес: уважение Канело за то, что сразился с лучшим

Леннокс Льюис — о бое Кроуфорд — Альварес: уважение Канело за то, что сразился с лучшим
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а также член Международного зала боксёрской славы британо-канадец Леннокс Льюис отреагировал на поединок 37-летнего американского атлета и абсолютного чемпиона в трёх весовых категориях Теренса Кроуфорда и звёздного мексиканца Сауля Альвареса.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

«Отличный бой между двумя великими чемпионами. Поздравляю Теренса Кроуфорда с мастерским выступлением и исторической победой. Огромное уважение к Канело за то, что сразился с лучшим. Благодарю Турки Аль аш-Шейха за то, что подарил нам, фанатам бокса, тот бой, который мы хотели!» — написал Льюис в социальной сети Х.

