Леннокс Льюис — о бое Кроуфорд — Альварес: уважение Канело за то, что сразился с лучшим

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а также член Международного зала боксёрской славы британо-канадец Леннокс Льюис отреагировал на поединок 37-летнего американского атлета и абсолютного чемпиона в трёх весовых категориях Теренса Кроуфорда и звёздного мексиканца Сауля Альвареса.

«Отличный бой между двумя великими чемпионами. Поздравляю Теренса Кроуфорда с мастерским выступлением и исторической победой. Огромное уважение к Канело за то, что сразился с лучшим. Благодарю Турки Аль аш-Шейха за то, что подарил нам, фанатам бокса, тот бой, который мы хотели!» — написал Льюис в социальной сети Х.