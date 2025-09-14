Медведев: Канело и Кроуфорд убили бокс. Они бабки забрали и ушли

Боец RCC Борис Медведев высказался о титульном бое Сауля «Канело» Альвареса и Теренса Кроуфорда. По его мнению, эти поединки изменили стиль современного бокса и снизили его зрелищность.

«Я смотрел бой, но мне не понравился бокс. Они убили бокс. 150 миллионов долларов платят за выход Альваресу, и Кроуфорду столько же. И у них фикса за бои. И они вообще не стараются в поединке. Им пофигу. Они свои бабки забрали и ушли.

Там всё на какой-то безопасной ноте — два раза ударил, уходишь, сушишь поединок — ты же выигрываешь раунд, значит, можно сушить.

Сразу хочется переместиться в времена золотых годов тяжёлого веса. Где люди там сражались просто не на жизнь, а на смерть. Включить трилогию «Гатти и Уорд» и просто кайфануть от этого искусства, включить этот бой», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.