Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Медведев: Канело и Кроуфорд убили бокс. Они бабки забрали и ушли

Медведев: Канело и Кроуфорд убили бокс. Они бабки забрали и ушли
Аудио-версия:
Комментарии

Боец RCC Борис Медведев высказался о титульном бое Сауля «Канело» Альвареса и Теренса Кроуфорда. По его мнению, эти поединки изменили стиль современного бокса и снизили его зрелищность.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

«Я смотрел бой, но мне не понравился бокс. Они убили бокс. 150 миллионов долларов платят за выход Альваресу, и Кроуфорду столько же. И у них фикса за бои. И они вообще не стараются в поединке. Им пофигу. Они свои бабки забрали и ушли.

Там всё на какой-то безопасной ноте — два раза ударил, уходишь, сушишь поединок — ты же выигрываешь раунд, значит, можно сушить.

Сразу хочется переместиться в времена золотых годов тяжёлого веса. Где люди там сражались просто не на жизнь, а на смерть. Включить трилогию «Гатти и Уорд» и просто кайфануть от этого искусства, включить этот бой», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
Переиграл и уничтожил. Кроуфорд разобрал Канело, став абсолютным чемпионом мира!
Переиграл и уничтожил. Кроуфорд разобрал Канело, став абсолютным чемпионом мира!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android